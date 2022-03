Il campo di alta pressione che interessa l’Italia subisce una leggera attenuazione nei prossimi giorni consentendo il passaggio di deboli correnti umide che porteranno ad un aumento delle nuvole ma senza precipitazioni.

Possibili annuvolamenti nelle giornate di venerdì e sabato ma senza pioggia.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 24 marzo 2022

Bel tempo su tutta la regione a parte velature sottili sull’estremo Imperiese in serata.

Venti deboli da nord al mattino, da sud nel pomeriggio.

Mare stirato sotto costa, poco mosso al largo.

Temperature in aumento le minime ovunque; in lieve calo le massime lungo le coste, in aumento invece nelle aree interne.

Costa: min +8/12°C, max 15/19°C

Interno: min -3/+5°C, max 14/18°C

Venerdì 25 marzo 2022

Velature sparse su tutta la regione, ma in un contesto soleggiato.

Venti deboli o moderati da sud-est.

Mare da poco mosso a mosso.

Temperature in lieve calo

Tendenza per sabato 26 marzo 2022

Nuvolosità sparsa su tutta la regione, in genere di tipo medio-alto con il sole che potrebbe filtrare come dietro un vetro smerigliato. Niente pioggia.

Ventilazione debole orientale, lieve calo termico.