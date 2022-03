Genova – Raccoglieva fondi proponendo di utilizzarli per finanziare attività di volontariato ma era una truffa.

Per questo un 41enne è stato denunciato per tentata truffa dagli agenti della Polizia di Stato di Genova.

Ieri mattina al numero unico delle emergenze 112 è arrivata la segnalazione circa la presenza di un uomo che, davanti all’ospedale Galliera, in via Volta, chiedeva offerte per un’associazione di volontariato che opera negli ospedali.

Il 41enne si è però imbattuto in una volontaria dell’associazione che realmente prestava attività di servizio e che gli ha contestato il fatto che l’attività che stava svolgendo non rientra nei modi dell’associazione chiedendo donazioni all’esterno degli ospedali.

A queste affermazioni, l’uomo ha zittito la donna stappandole di mano il volantino che gli aveva poco prima consegnato per poi allontanarsi.

I poliziotti delle Volanti del Commissariato Centro hanno fermato l’uomo, ancora presente sul posto che, alla vista delle volanti, ha tentato di allontanarsi dall’ingresso del CUP dell’ospedale tentando anche di nascondere nel proprio borsello i volanti che precedentemente teneva in mano.

A carico dell’uomo sono emersi molteplici precedenti penali, molti dei quali inerenti truffe eseguite con lo stesso sistema e divieti di ritorno in molti comuni italiani.

Ieri, oltre alla denuncia in stato di libertà per il reato di tentata truffa, gli è stato notificato anche il foglio di via obbligatorio dal Comune di Genova.