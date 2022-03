Genova – I ragazzi di Fridays for future tornano in piazza, questa mattina, anche nel centro del capoluogo ligure per il nuovo sciopero globale per il clima.

Gli attivisti del movimento di Greta Thunberg si daranno appuntamento alle 9 all’uscita della metropolitana di Principe e poi muoveranno in corteo per le vie del centro cittadino con probabili disagi per il traffico locale.

In piazza anche il movimento “Parents for Future” costituito da adulti – spesso i genitori dei ragazzi – che manifesteranno in difesa dell’ambiente e per chiedere ai “Potenti” della Terra di avviare concreti cambiamenti per difendere il Pianeta da una crisi che sta diventando ogni giorno più dura e devastante.

(Foto da Facebook)