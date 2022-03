Pietra Ligure – I carabinieri lo hanno sorpreso mentre si trovava all’interno del magazzino di un supermercato chiuso in orario notturno.

Un giovane di 24 anni è finito nei guai per aver sottratto della merce dopo aver scavalcato un cancello esterno che conduce al magazzino dell’attività commerciale.

Nell’abitazione del giovane è stata trovata merce per circa 300 euro che è stata restituita al proprietario.

Il ragazzo è stato arrestato econdannato a 4 mesi e 100 euro di multa.

La pena è stata sospesa.