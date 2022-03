Genova – Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato questo pomeriggio nell’immediato entroterra genovese.

Il cadavere è stato avvistato da alcuni escursionisti nel greto del torrente Canate, in località Cavassolo, nel comune di Davagna.

Non è chiaro se si tratti di una persona che si è tolta la vita o se, invece, il corpo si trovasse in zona già da diverso tempo.

In zona passa un tratto dell’acquedotto storico di Genova, con ponti molto alti.

Il corpo della donna è stato portato in obitorio per il riconoscimento e per accertare le cause del decesso.

Tra le ipotesi anche la possibilità che possa trattarsi di una persona scomparsa da tempo.

Foto di Archivio