Una debole depressione sul Mediterraneo meridionale attiva correnti umide in quota sulla Liguria portando un po’ di nuvolosità medio-alta.

Lunedì il momentaneo ritorno di correnti settentrionali sarà associato a condizioni soleggiate.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 27 marzo 2022

Al mattino stratificazioni medio-alte sull’intera regione, risulteranno più compatte sull’Imperiese.

Altrove il sole potrebbe apparire come dietro ad un vetro smerigliato

Nel corso del pomeriggio nuvolosità medio-alta ovunque, ma senza il rischio di piogge.

Dalla sera velature in graduale diradamento con schiarite su gran parte della regione.

Venti moderati da nord/nord-est, possibili rinforzi fino a tesi sul settore centro-occidentale della costa.

Mare tra poco mosso e mosso sotto-costa, mosso al largo.

Temperature minime in aumento sulla costa, massime in rialzo ovunque.

Costa: min +8/15°C, max +16/22°C

Interno: min -4/+7°C, max +14/21°C

Lunedì 28 marzo 2022

Tempo stabile e soleggiato ovunque, dalla sera qualche innocua velatura potrà interessare il ponente.

Venti al mattino e primo pomeriggio deboli o al più moderati dai quadranti settentrionali, poi deboli meridionali.

Mare localmente mosso in mattinata, poi poco mosso.

Temperature stazionarie o in lieve calo.

Tendenza per martedì 29 marzo 2022

Al mattino velature estese, dal pomeriggio nuvolosità in ulteriore aumento fino ad avere cieli prevalentemente coperti entro sera.

Venti moderati da est/sud-est.

Mare da poco mosso a mosso.

Temperature in calo, soprattutto nei valori massimi.