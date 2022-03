Sanremo – Il 9 aprile 2022 si terrà a Sanremo il Pride dei 50 anni del movimento LGBTI+ italiano, in occasione della ricorrenza del 1972, quando attivisti e attiviste da tutta Europa si riunirono a Sanremo per protestare contro un congresso di sessuologia che promulgava le cosiddette “teorie riparative”.

Si trattò della prima manifestazione pubblica in Italia per la difesa della dignità e dei diritti delle persone omosessuali.