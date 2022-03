Inizio settimana all’insegna di un temporaneo campo anticiclonico sulla Liguria, ma già da martedì l’avvicinamento di una perturbazione determinerà un generale aumento della nuvolosità.

Piogge previste per mercoledì e giorni seguenti.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 28 marzo 2022

Gran parte della giornata con bel tempo e cieli pressoché sereni ovunque.

Dal tardo pomeriggio delle velature inizieranno ad interessare il ponente, saranno in successiva estensione anche al resto della regione.

Venti fino al primo pomeriggio deboli o al più moderati dai quadranti settentrionali, poi deboli meridionali.

Mare generalmente poco mosso, localmente mosso sul settore centrale.

Temperature stazionarie od in lieve flessione.

Costa: min +9/16°C, max +16/21°C

Interno: min -2/+7°C, max +11/19°C

Martedì 29 marzo 2022

Al mattino stratificazioni medio-alte diffuse, ma non mancherà qualche timida schiarita.

Nel corso del pomeriggio cieli da nuvolosi a coperti sull’intera regione, dalla tarda serata non si esclude qualche pioviggine o debole piovasco a ponente.

Venti da deboli a moderati da sud-est su gran parte della regione, da est sull’Imperiese.

Mare da poco mosso a mosso.

Temperature in calo soprattutto nei valori massimi.

Tendenza per mercoledì 30 marzo 2022

L’arrivo di una perturbazione determina cieli coperti con piogge deboli o moderate sull’intera regione.

Ventilazione moderata dai quadranti settentrionali sul centro-ponente, da sud-est a levante. Mare mosso, localmente molto mosso al largo.

Temperature in calo nei valori massimi.