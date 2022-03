La Spezia – Nascondeva in casa oltre mezzo chilo di hashish il ragazzo di ventenne fermato ieri sera dai finanzieri nel quartiere di Bragarina.

Il ragazzo è stato visto mentre cedeva una dose di droga ad una coetanea e i due sono stati fermati e identificati. Nella successiva perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire e sottoporre a sequestro oltre mezzo

chilogrammo di analoga sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e un coltello, utilizzati per la

preparazione delle dosi da spacciare nonché la somma di 3.570 euro ritenuta provento dell’illecito commercio.

Quindi il soggetto veniva tratto in arresto per il reato previsto dall’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990 (Testo Unico

sugli stupefacenti) e condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto prevista per questa

mattina.

L’attività di servizio descritta è riprova dell’abilità e della versatilità dei militari, costantemente impiegati nella

più ampia azione al contrasto ai multiformi aspetti dell’illegalità, quotidianamente condotta dal Corpo grazie alle

sue molteplici proiezioni investigative ed operative, orientate anche a tutela dell’ordine pubblico e della

sicurezza dei cittadini.

Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza ha fermato un cittadino italiano trovato in possesso di 165 grammi di hashish nel quartiere Favaro e un cittadino straniero che nascondeva sulla sua persona 10 grammi di cocaina e 15 grammi di eroina in zona Stazione Centrale.