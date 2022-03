La Spezia – Gli agenti della squadra mobile della Questura hanno individuato ed arrestato uno spacciatore di cocaina ed hanno sequestrato ben 30 grammi di stupefacente purissimo che poteva essere tagliato e rivenduto con facili guadagni.

Gli agenti hanno effettuato alcuni appostamenti in borghese nella parte est della città individuando un via vai di persone note per l’uso di sostanze stupefacenti che contattavano un 29enne di origini tunisine presente in modo irregolare nel nostro Paese.

Il giovane è stato fermato per un controllo nella zona di Buonviaggio ed è apparso subito molto nervoso e irrequieto e gli agenti hanno deciso di sottoporlo a perquisizione scoprendo che nascondeva addosso un ovulo in cellophane termosaldato contenente cocaina purissima, del peso di 30 grammi, oltre a denaro contante.

Dallo stupefacente, una volta tagliato, sarebbe state ricavate alcune centinaia di dosi che avrebbero fruttato oltre diecimila euro.

Al termine degli accertamenti il ventinovenne è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e custodito nelle camere di sicurezza della Questura, a disposizione del Sost. Procuratore della Repubblica della Spezia dottoressa Rossella SOFFIO.

Questa mattina l’arresto è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari dott.ssa Giulia Marozzi e all’uomo è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di La Spezia.

Inoltre la sua posizione sul territorio nazionale è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione della Questura per i provvedimenti di competenza.