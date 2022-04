La Spezia – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso avvenuto ieri sera, in una casa di via dei Colli, di un’anziana pensionata vittima probabilmente dell’incendio divampato nella sua abitazione.

L’allarme è scattato in serata e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118.

I pompieri sono entrati nella casa per spegnere le fiamme ma hanno trovato il corpo senza vita della donna.

Purtroppo per lei non c’era più nulla da fare.

Gravi i danni causati dalle fiamme all’appartamento.

In corso le indagini per accertare l’origine del rogo e le eventuali responsabilità.