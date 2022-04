Genova – Matteo Bassetti ascoltato in Procura sulle denunce che ha presentato contro minacce e insulti ricevuti sui social da No Vax e No Green pass.

“Importante cominciare – ha spiegato via social il direttore della Clinica Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova – ma indispensabile perseverare. Questo pomeriggio, mi sono recato con il mio avvocato Rachele De Stefanis presso la Procura della Repubblica di Genova per essere ascoltato in merito alle denunce presentante, negli ultimi mesi, per tutte le minacce, le ingiurie e gli atti persecutori che ho dovuto subire. I nostri sforzi stanno finalmente portando i frutti: oggi, ho trovato ad accogliermi una PM preparata, decisa, concreta, determinata a far luce su ogni singolo episodio che ho dovuto subire con la sola colpa di aver difeso la scienza. Ringrazio la Procura di Genova, la Digos, il mio avvocato senza i quali probabilmente mai avrei trovato giustizia”.