Genova – “Anche in sede penale Autostrade per l’Italia ottiene clemenza: le basterà pagare una sanzione di poco più di 1 milione (il resto sono la restituzione di quanto avrebbe speso per i lavori omessi sul ponte) e potrà uscire “pulita” dal processo”. Così commenta la scelta del Tribunale di Genova di accettare il patteggiamento di Autostrade per l’Italia per il crollo del Ponte Morandi, il senatore Mattia Crucioli di Alternativa, che si presenta alle elezioni amministrative di Genova come candidato sindaco per Uniti per la Costituzione.

“L’alternativa – aggiunge Crucioli – sarebbe stata il processo per arrivare ad una rigorosa condanna con la possibile interdittiva che avrebbe potuto far saltare l’accordo miliardario già chiuso dai Benetton e dagli altri proprietari delle quote di Aspi”.

“Non resta che l’indignazione pubblica – conclude Crucioli – e di ricordarsi in cabina elettorale di tutti i partiti che hanno reso possibile tale vergognoso esito. Anche per questo abbiamo dato vita a Genova a Uniti per la Costituzione: per poter cambiare concretamente le cose invece di limitarsi a lamentarsene”.