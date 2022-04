Arenzano – Una sospetta anomalia nella volta della galleria Maxetti sull’Autostrada A10 Genova-Ventimiglia e il tratto sottoposto a scambio di carreggiata non ha riaperto.

Ancora disagi sulla rete autostradale della Liguria dove sono in corso accertamenti sul tratto tra Arenzano e Varazze per i cantieri di manutenzione.

Questa mattina alle 6 doveva riaprire lo scambio di carreggiata creato dai lavori alla galleria Maxetti ma i tecnici hanno evidenziato delle anomalie per le quali sarà necessario un approfondimento e non è stato possibile rimuovere il cantiere che da giorni crea disagi in quel tratto di autostrada.

Si rende necessaria una verifica più approfondita e per questo la galleria verrà riaperta solo una volta accertata la messa in sicurezza.

Per questo lo scambio di carreggiata in atto da giorni sulla tratta non sarà smantellato alle 6 di questa mattina, come era stato previsto ma solo quando sarà completata l’opera di messa in sicurezza della galleria.

Non si può escludere al momento che i disagi proseguano anche nel fine settimana quando l’autostrada A10 subisce un’impennata di traffico dovuta anche al transito dei turisti in arrivo e in partenza dalla Liguria e il flusso di auto di chi va a fare una gita fuoriporta.

Di seguito la nota diffusa da Autostrade per l’Italia:

A seguito di ispezioni condotte questa notte all’interno della galleria Maxetti – situata nella tratta di A10 compresa tra Varazze e Arenzano in direzione Savona – si è reso necessario procedere con l’installazione di alcune centine che non ne consentono la riapertura nei tempi previsti.

Per questo motivo, resta attiva per la giornata odierna la deviazione di carreggiata installata nel tratto compreso tra il bivio con la A26 e Varazze, in direzione Savona. Tale cantierizzazione comporta anche la chiusura dell’entrata di Arenzano in direzione Savona.

In alternativa è possibile utilizzare la stazione di Varazze.

In base all’evoluzione degli accodamenti attesi saranno consigliati i seguenti percorsi alternativi:

– per le brevi percorrenze, uscire a Genova Pra’ e rientrare a Varazze dopo aver percorso la SS1 Aurelia;

– per le lunghe percorrenze provenienti dal Nord/Nord-Est utilizzare la A6 Torino – Savona.