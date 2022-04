Il campo di alta pressione ancora stabile sul Mediterraneo centro-occidentale continua a determinare una fase di tempo asciutto anche in Liguria.

Il passaggio di deboli velatura non modifica le condizioni di fondo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 13 aprile 2022

Al mattino velature a tratti anche spesse copriranno almeno in parte il cielo tra Imperiese e Genovese, maggiori schiarite a Levante. Nel corso del pomeriggio avremo cielo terso a parte ancora qualche velatura di passaggio.

Venti al mattino tesi da nord-est su Imperiese, deboli o moderati altrove. Dalla tarda serata previsto rinforzo della tramontana negli sbocchi vallivi di Genova e Savona.

Mare al mattino mosso su Golfo di Genova per onda lunga da sud-est, molto mosso su Imperiese e Costa Azzurra.

Temperature stazionarie le minime, in leggero aumento le massime soprattutto lungo la fascia costiera

Costa: min +7/11°C, max +16/19°C

Interno: min -1/+5°C, max 12/16°C

Giovedì 14 aprile 2022

Ancora condizioni di cielo parzialmente nuvoloso ma nel complesso asciutto.

Venti tesi da nord negli sbocchi vallivi di Genova e Savona.

Mare stirato sottocosta, mosso al largo.

Temperature stazionarie.

Tendenza per venerdì 15 aprile 2022

Classica giornata di metà primavera: cielo sereno o poco nuvoloso.

Venti di brezza e temperature nella media.