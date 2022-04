Flussi d’aria più fredda in arrivo da Nord-Est porteranno ad un aumento delle nuvole nel pomeriggio di oggi, sabato 16 aprile, con possibilità di rovesci o brevi temporali nelle aree interne. Seguirà un netto miglioramento con bel tempo, decisamente più fresco, per Pasqua.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 16 aprile 2022

Al mattino bel tempo ovunque a parte nubi sulle Alpi Liguri e sull’Appennino orientale attorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio si svilupperanno rovesci e qualche temporale su Alpi Liguri, Scrivia orientale, Val Trebbia, Aveto, alta Val Graveglia ed alta val di Vara.

Limitati gli sconfinamenti lungo le coste sottostanti.

Sul resto della regione in genere poco nuvoloso senza fenomeni fino a sera.

Venti moderati tra nord e nord-est al mattino, in rotazione ad est-sud est in costa e ad est nelle aree interne nel pomeriggio. Nuova rotazione a nord su tutta la regione in serata.

Mare poco mosso, localmente mosso al largo.

Temperature stazionarie le minime, in contenuto calo le massime

Costa: min +11/17°C, max +19/24°C

Interno: min +3/10°C, max +14/20°C

Domenica 17 aprile 2022

Al mattino nubi sui versanti padani centro-occidentali con qualche residuo rovescio sulle Alpi Liguri in via di attenuazione, bel tempo altrove. Nel pomeriggio cielo sereno ovunque.

Venti moderati o forti da nord-est.

Mare stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature in diminuzione.

Tendenza per lunedì 18 aprile 2022

Un po’ di nubi sparse, ma in un contesto di tempo soleggiato.

Ventilazione in rotazione a sud-ovest nel pomeriggio.

Temperature in calo nei valori minimi, massime in lieve aumento.