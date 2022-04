Ancora una giornata di tempo stabile e asciutta sulla Liguria ma un cedimento dell’alta pressione consentirà nei prossimi giorni l’arrivo di una perturbazione accompagnata da nuvole e probabilmente da pioggia.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 18 aprile 2022

Giornata assolata su tutta la regione, seppur con la presenza di locali velature in transito, più diffuse verso sera.

Venti in rotazione dai quadranti meridioni, inizialmente deboli in rinforzo sino a moderati in serata.

Mare da poco mosso a mosso in serata.

Temperature in lieve calo.

Costa: min +9/12°C, max +15/19°C

Interno: min -1/+10°C, max +11/18°C

Martedì 19 aprile 2022

Una perturbazione si avvicina da ovest. Inizialmente avremo nubi sparse.

Successivo incremento della nuvolosità sino a cielo molto nuvoloso in serata, quando non si esclude qualche pioggia. Evoluzione da confermare.

Venti moderati meridionali

Mare generalmente mosso.

Temperature stazionarie od in lieve aumento le minime, stazionarie od in lieve calo le massime.

Tendenza per mercoledì 20 aprile 2022

Una perturbazione transiterà sulla penisola, con possibili piogge.

Tuttavia è ancora da definire il reale interessamento della nostra regione.