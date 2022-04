Il passaggio di una nuova perturbazione sta interessando la Liguria e determinerà un fine settimana all’insegna del tempo instabile con molte nuvole e probabili precipitazioni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 22 aprile 2022

Tra la notte ed il mattino deboli precipitazioni sparse interesseranno le zone interne, possibili fiocchi di neve sulle Api Liguri oltre i 1700/1900 metri. Lungo la costa cieli coperti con la possibilità di qualche debole piovasco, soprattutto sul settore centro-orientale.

A partire dalle ore centrali e per il resto della giornata generale esaurimento dei fenomeni con schiarite sparse, specie lungo la fascia costiera; nuvolosità più compatta associata a qualche piovasco su Alpi Liguri ed Imperiese interno.

Venti: al mattino moderati dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a forti tra Genova e Capo Mele. Nel corso del pomeriggio ed in serata tenderanno a ruotare da sud-ovest ad iniziare da ponente, in estensione anche al resto della regione con intensità moderata o al più tesa.

Mari: nella prima parte di giornata stirato sotto-costa, mosso o molto mosso al largo; poi tra poco mosso e mosso sotto-costa, prevalentemente mosso al largo.

Temperature: stazionarie.

Costa: min +9/14°C, max +14/19°C

Interno: min +2/10°C, max +7/15°C

Sabato 23 aprile 2022

Al mattino nuvolosità irregolare con possibili precipitazioni sparse, più probabili sul centro-levante ed estremo ponente.

Nel corso del pomeriggio piogge maggiormente diffuse e convinte su gran parte della regione, in serata non si esclude qualche colpo di tuono.

Venti: sostenuti da sud/sud-est.

Mari: mosso, fino a molto mosso al largo.

Temperature: pressoché stazionarie.

Tendenza per domenica 24 aprile 2022

Avvisi: ventilazione sostenuta dai quadranti meridionali.

Cielo e Fenomeni: tra la notte ed il mattino precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale sul centro-levante, fenomeni più sporadici altrove. Nel pomeriggio instabilità diffusa con rovesci anche temporaleschi. Temperature in lieve calo nei valori massimi. Ventilazione sostenuta dai quadranti meridionali. Mare molto mosso.

[SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]