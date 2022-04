Un nuovo fronte perturbato in arrivo dalla Francia sta interessando il nord Italia e la Liguria con tempo molto instabile, a tratti anche perturbato, nelle giornate di sabato e domenica con precipitazioni a carattere di rovescio e venti forti meridionali. Parziale miglioramento da lunedì 25 aprile.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 23 aprile 2022

Al mattino primi rovesci tra il Genovese e il Savonese, precipitazioni anche sulle Alpi Liguri, in intensificazione nell’arco della mattinata fino a forti ed in estensione alla Val Bormida, Val d’Orba e Valle Stura.

Più sporadici i fenomeni tra il Tigullio orientale e lo Spezzino dove si avranno pause asciutte.

Nel pomeriggio e in serata estensione del fenomeni al settore centro-orientale della regione con rovesci anche intensi su Valle Scrivia, Trebbia, Fontanabuona e Aveto.

Parziale attenuazione delle piogge sull’estremo ponente con qualche schiarita dopo il tramonto.

Venti tra moderati e forti al mattino e nel primo pomeriggio da sud-est. Tra il pomeriggio e la serata rotazione a sud ovest con intensità sempre sostenuta. Possibili ulteriori rinforzi negli spazi aperti, sui valichi e versanti padani.

Mare in rapido aumento del moto ondoso fino a molto mosso. Agitato in serata.

Temperature in lieve aumento le minime, in contenuto calo le massime

Costa: min +11/14°C, max +14/17°C

Interno: min +4/11°C, max +5/12°C

Domenica 24 aprile 2022

A ponente condizioni di variabilità con qualche pioggia sull’estremo Imperiese e il Savonese di Levante.

Sul resto della regione tempo instabile con rovesci localmente a sfondo temporalesco specie nelle zone interne, in attenuazione dalla sera.

Venti moderati o forti da sud-ovest, in attenuazione in serata.

Mare molto mosso, localmente agitato.

Temperature in lieve calo.

Tendenza per lunedì 25 aprile 2022

Ancora un po’ instabile a levante con qualche pioggia, più aperto il tempo a ponente dove si avranno maggiori schiarite.

Vento in attenuazione.