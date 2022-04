L’alta pressione sul Mediterraneo occidentale garantisce bel tempo stabile almeno sino a venerdì ma poi nubi in aumento sabato con qualche rovescio nelle zone interne. Temperature massime in aumento.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 28 aprile 2022

Al mattino nubi sparse tra Alpi Liguri e Val Bormida, in veloce attenuazione, bel tempo altrove. Nel pomeriggio bello ovunque a parte il transito di innocui cumuli da monte verso mare specie a levante e sull’Imperiese. Sereno ovunque in serata.

Venti deboli variabili o meridionali in costa, deboli da nord-est nelle zone interne.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature in generale aument

Costa: min +13/16°max +18/21°

Interno: min +7/10°C, max +13/19°C

Venerdì 29 aprile 2022

Bel tempo a parte qualche nube sui crinali ed i versanti padani senza conseguenze.

Venti: Deboli variabili o meridionali sotto costa, deboli da nord-est nelle zone interne

Mari: Quasi calmo.

Temperature: In aumento.

Tendenza per sabato 30 aprile 2022

Nubi in aumento con qualche pioggia nelle aree interne nel pomeriggio.

Lieve calo termico, seguire i prossimi aggiornamenti.