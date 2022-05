Il passaggio di correnti fredde di provenienza nord Europea sulla Liguria porta ad un periodo di instabilità e variabilità sulla nostra regione, con passaggi nuvolosi anche piuttosto intensi e qualche possibile isolato piovasco.

Anche l’inizio della prossima settimana sarà all’insegna della forte variabilità.

Ecco le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 1 maggio 2022

Sino al primo mattino piovaschi sparsi potranno interessare le zone interne del levante e localmente il settore centrale (specie interno).

Nel corso della mattinata residui fenomeni sui versanti padani orientali, tempo prevalentemente asciutto altrove con anche delle ampie schiarite.

Dalle ore centrali della giornata e nel pomeriggio formazione di rovesci o temporali sui rilievi, soprattutto su Alpi Liguri ed Appennino orientale.

Possibili sconfinamenti lungo le coste sottostanti.

Altrove qualche addensamento di passaggio in un contesto stabile e generalmente soleggiato.

In serata esaurimento dei fenomeni con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Venti fino a moderati da nord al mattino, poi ruoteranno gradualmente dai quadranti meridionali lungo la costa.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve rialzo.

Costa: min +8/14°max +16/23°C

Interno: min 0/+11°C, max +14/22°C

Lunedì 2 maggio 2022

Al mattino nubi sparse alternate a schiarite anche ampie. Nel corso del pomeriggio sviluppo di qualche rovescio su Alpi Liguri e Appennino orientale.

Tempo prevalentemente asciutto lungo la costa con cieli poco o parzialmente nuvolosi.

Venti in mattinata moderati da nord, nel pomeriggio rotazione dai quadranti meridionali lungo la costa

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature stazionarie od in lieve aumento.

Tendenza per martedì 3 maggio 2022

Al mattino cieli generalmente sereni o poco nuvolosi, nel corso della giornata stratificazioni medio-alte in graduale aumento su gran parte della regione.

Ventilazione debole meridionale.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature massime in calo.