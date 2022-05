Il ritorno graduale dell’alta pressione sul Mediterraneo riduce via via l’instabilità degli ultimi giorni. Attesa una fase di tempo asciutto per la costa, rimane instabile al pomeriggio sui rilievi.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 3 maggio 2022

Già al mattino nubi medio-alte compatte a ponente, velature a levante; durante il pomeriggio sviluppo cumuliforme a ridosso della fascia appenninica con instabilità abbastanza diffusa specie lato padano e Alpi Liguri.

Venti a regime di brezza, più attive quelle pomeridiane.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature stazionarie

Costa: min +10/14°max +20/22°C

Interno: min 1/+7°C, max +16/24°C

Mercoledì 4 maggio 2022

Nubi in transito inizialmente compatte a levante, in un contesto asciutto e stabile.

Venti con brezze scarse

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature stazionarie.

Tendenza per giovedì 5 maggio 2022

Giornata stabile e assolata, maggiore stabilità anche nelle zone interne.

Venti da Est-NordEst moderati dal largo.