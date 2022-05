Inizio settimana con ancora una residua instabilità e passaggi nuvolosi. L’arrivo di un campo di alta pressione dovrebbe portare un miglioramento graduale già da martedì e mercoledì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 9 maggio 2022

Al mattino in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Dalle ore centrali accentuazione dell’instabilità sui rilievi, con qualche rovescio o temporale che potrà localmente lambire i settori costieri adiacenti. Generale rasserenamento in serata.

Venti in prevalenza settentrionali.

Mare stirato sotto costa. Poco mosso o localmente mosso al largo.

Temperature stazionarie.

Costa: min +12/17°C, max +18/23°C

Interno: min +1/13°C, max +15/21°C

Martedì 10 maggio 2022

Cielo generalmente poco nuvoloso. Qualche nube in più sui rilievi nel pomeriggio, dove non si esclude qualche localizzato rovescio più probabile su Val D’Aveto e sulle Alpi Liguri. Invariato lungo le coste con cielo sempre in prevalenza poco nuvoloso.

Venti deboli settentrionali al mattino, deboli meridionali al pomeriggio lungo le coste.

Mare poco mosso.

Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori massimi costieri.

Tendenza per martedì 10 maggio 2022

Condizioni di cielo in prevalenza poco nuvoloso su tutta la regione.