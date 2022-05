Un campo di alta pressione in rafforzamento sul Mediterraneo centrale porterà ad un temporaneo miglioramento delle condizioni meteo sulla Liguria con giornate prevalentemente soleggiate.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 10 maggio 2022

Al mattino cieli pressoché sereni sull’intero territorio regionale.

Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, formazione di nubi cumuliformi nelle zone interne con possibili rovesci associati, più probabili su Alpi Liguri ed Appennino centro-orientale. Lungo la fascia costiera tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

In serata esaurimento dei fenomeni con nuvolosità in diradamento sull’intera regione.

Venti deboli o al più moderati da nord, a seguire rotazione dai quadranti meridionali con la medesima intensità.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature in calo sulla costa, stazionarie altrove.

Costa: min +12/18°C, max +18/23°C

Interno: min +3/13°C, max +15/23°C

Mercoledì 11 maggio 2022

Giornata in gran parte soleggiata, disturbata solamente dal passaggio di qualche innocua nube

In serata nuvolosità in graduale aumento a partire dal settore centrale.

Venti da deboli a moderati dai quadranti meridionali.

Mare poco mosso.

Temperature in lieve calo lungo la costa.

Tendenza per giovedì 12 maggio 2022

Nuvolosità sparsa sull’intera regione, risulterà maggiormente compatta sul settore centrale costiero (specie al mattino).

Venti moderati dai quadranti meridionali.

Mare da poco mosso a mosso.

Temperature minime in aumento, massime stazionarie.