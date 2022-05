Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo non riesce a bloccare flussi di aria umida di origine meridionale nei bassi strati che causeranno addensamenti nuvolosi senza precipitazioni.

Queste le previsioni di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 12 maggio 2022

Al mattino nubi basse anche compatte tra il Savonese di Levante, il Genovese e il Tigullio occidentale, senza piogge. Cielo sereno o velato altrove. Nel pomeriggio lento dissolvimento della nuvolosità sul settore centrale, bel tempo o velato sul resto della regione fino a sera.

Venti: Tra deboli e moderati meridionali, rinforzi sui versanti padani dell’Appennino nel pomeriggio (MARINO).

Mari: Da poco mosso a localmente mosso.

Temperature: In lieve aumento le minime, stazionarie o in contenuto calo le massime.

Costa: min +15/18°C, max +19/24°C

Interno: min +6/9°C, max +19/25°C

Venerdì 13 maggio 2022

Nubi basse ed irregolari al mattino e nel primo pomeriggio sul settore centrale senza piogge. Cielo velato altrove con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Nel pomeriggio lenta attenuazione della copertura bassa sul settore centrale, altrove permarrà un cielo velato-lattiginoso, sempre senza piogge.

Venti: Moderati dai quadranti meridionali.

Mari: Generalmente mosso.

Temperature: Stazionarie

Tendenza per sabato 14 maggio 2022

Cielo in prevalenza soleggiato al mattino. Qualche rovescio o temporale nel pomeriggio sulle Alpi Liguri.

Nubi in aumento anche sul restante entroterra, ma senza fenomeni.

Ventilazione debole

Temperature in aumento.