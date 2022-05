Ancora condizioni di alta pressione sul Mediterraneo ma il passaggio di correnti umide di origine meridionale continua a determinare la formazione di nuvole.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 13 maggio 2022

Al mattino nuvolosità sparsa lungo la fascia costiera, potrà risultare maggiormente compatta tra l’Imperiese orientale e il Genovesato; nelle zone interne tempo soleggiato con solo delle velature in transito.

Nel corso del pomeriggio ancora nuvolosità bassa tra Savonese e Genovesato, comunque alternata a schiarite; altrove transito di stratificazioni medio-alte in un contesto prevalentemente soleggiato.

In serata nuovo infittimento della nuvolosità bassa sul settore centro-occidentale della costa.

Venti tra deboli e moderati a rotazione ciclonica, non si escludono rinforzi sull’Appennino.

Mare tra poco mosso e mosso in mattinata, poi prevalentemente poco mosso.

Temperature stazionarie od in lieve aumento.

Costa: min +14/18°C, max +18/25°C

Interno: min +5/14°C, max +17/23°C

Sabato 14 maggio 2022

Fino alle prime ore del mattino nubi basse tra il Savonese ed il Genovesato, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi altrove. A seguire nuvolosità in dissolvimento fino ad avere tempo soleggiato ovunque.

Nel corso del pomeriggio transito di qualche velatura a levante, mentre degli addensamenti più organizzati interesseranno le Alpi Liguri (dove non si escludono locali piovaschi); sul resto della regione cieli sereni o poco nuvolosi.

Venti in prevalenza deboli meridionali.

Mare poco mosso.

Temperature in aumento le massime.

Tendenza per domenica 15 maggio 2022

Nuvolosità in transito sull’intera regione, potrà risultare più compatta nelle zone interne. Dalle ore centrali della giornata e nel pomeriggio non si escludono dei rovesci sui rilievi. . Ventilazione debole meridionale.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature stazionarie