Genova – Ancora pesanti disagi, sull’Autostrada A26 Voltri- Gravellona Toce per lo scambio di carreggiata tra l’allacciamento con la A10 e Masone. Sono in corso gli approfondimenti tecnici per valutare entità dei danni e tipologia di interventi necessari alla riapertura della galleria Monacchi nord danneggiata sabato da un mezzo pesante andato in fiamme.

Procedono le indagini specialistiche da parte dei tecnici della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia per valutare gli interventi di ripristino da realizzare all’interno della galleria Monacchi posta al km 4 dell’autostrada A26 in carreggiata nord danneggiata da un mezzo pesante andato in fiamme nella mattinata di sabato 14.

Infatti, a causa della prolungata esposizione alle fiamme, parti del fornice hanno subito estesi danneggiamenti sia strutturali che impiantistici.

Pertanto, al momento il traffico che da Genova è diretto verso Alessandria/Vercelli transita su una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta e tale configurazione verrà mantenuta fino al ripristino delle condizioni di sicurezza per la riapertura al traffico della galleria, riapertura al momento prevista nel corso della prossima settimana.

In vista dell’aumento di traffico atteso per questo pomeriggio in ragione dei rientri per il weekend, agli utenti che dalla riviera di ponente sono diretti verso Piemonte/Lombardia si consiglia di utilizzare la A7 Milano-Genova. Inoltre, se possibile si consiglia di programmare la partenza in tarda serata al fine di evitare le fasce orarie di maggior traffico. La Direzione di Tronco ha previsto il potenziamento del numero di squadre in servizio di viabilità a supporto degli utenti.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.