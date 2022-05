L’alta pressione torna a rafforzarsi sul Mediterraneo ma restano correnti umide e fresche che faranno aumentare l’instabilità pomeridiana sull’arco Alpino ed occasionalmente sul nostro appennino. Da martedì invece, probabile ritorno al caldo e alle giornate soleggiate e più estive.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 15 maggio 2022

Nubi basse sul Mar Ligure al mattino potranno lambire la costa, in particolare il settore centrale.

In giornata tempo soleggiato sull’arco ligure ma in compagnia di velature; tra le Alpi Liguri e Marittime sviluppo di nubi cumuliformi pomeridiane potranno dar luogo a qualche piovasco o breve acquazzone, idem tra Val d’Aveto e Val Nure.

Venti brezze leggere, più attive quelle diurne.

Mare poco mossi o quasi calmi tutti i bacini.

Temperature in leggero aumento, specie nell’interno.

Costa: min 13/18°C, max 21/24°C

Interno: min +3/14°C, max 20/27°C

Lunedì 16 maggio 2022

Tempo stabile e soleggiato, qualche velatura più densa a ponente, cumuli sulle Alpi Liguri/Marittime, non si esclude qualche isolato fenomeno pomeridiano.

Venti: brezze leggere o del tutto assenti

Mari: quasi calmo

Temperature: in ulteriore aumento.

Tendenza per martedì 17 maggio 2022

Giornata estiva, temperature superiori alla media del periodo.