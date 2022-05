Il campo di alta pressione in progressivo rinforzo sull’area mediterranea favorisce il ritorno al tempo stabile ed assolato.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 16 maggio 2022

Giornata soleggiata con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta la regione con al più qualche velatura. Locali nubi potrebbero inoltre essere presenti sul golfo centrale al primo mattino, in rapido diradamento.

Venti in prevalenza in regime di brezze.

Mare quasi calmo

Temperature senza variazioni significative.

Costa: min 13/18°C, max 21/24°C

Interno: min +3/14°C, max 20/27°C

Martedì 17 maggio 2022

Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione.

Venti con brezze prevalenti.

Mare quasi calmo

Temperature in lieve aumento, più sensibile in quota e sui versanti interni e padani.

Tendenza per mercoledì 18 maggio 2022

Nessuna variazione, qualche nube in più verso sera.