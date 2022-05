L’alta pressione presente sul Mediterraneo si sposta verso nord lasciando temporaneamente e leggermente scoperto il fianco orientale permettendo il passaggio di correnti umide che porteranno ad un aumento dell’instabilità, specie nelle ore pomeridiane.

Ecco le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 18 maggio 2022

Nelle prime ore del mattino molte nubi lungo la gran parte della fascia costiera, sereno nell’interno.

Nel corso della mattinata si faranno spazio ampie schiarite un po’ ovunque. In tarda mattinata inizieranno a formarsi i primi cumuli su Alpi Liguri / Marittime e sull’Appennino centro-orientale.

Nelle prime ore del pomeriggio attesi quindi i primi rovesci temporaleschi su queste zone e nel corso del pomeriggio non si esclude qualche debole sconfinamento sulla costa, più probabile su Genovese di levante, Tigullio e Spezzino.

Dalla sera schiarite ovunque.

Venti deboli e variabili

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature stazionarie o in leggero calo le massime nell’interno.

Costa: min 14/17°C, max 20/24°C

Interno: min +6/13°C, max 21/24°C

Giovedì 19 maggio 2022

Condizioni di tempo stabile e soleggiato lato costa, qualche nuvola in più sull’appennino, specie a partire da metà giornata.

Venti: brezze o debole variabile, nord al più moderato

Mare generalmente poco mosso.

Temperature in aumento.

Tendenza per venerdì 20 maggio 2022

Ancora condizioni stazionarie