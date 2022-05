La Spezia – Di restare agli arresti domiciliari non ne vuole proprio sapere il 29enne, cittadino dominicano, arrestato ieri pomeriggio dalla polizia durante controlli nei giardini pubblici dove viene spesso segnalata attività di spaccio.

la pattuglia della squadra volante ha fermato alcune persone e le ha invitate a mostrare i documenti scoprendo che uno dei controllati risultava sottoposto alla misura restrittiva della detenzione domiciliare.

Alle domande degli agenti l’uomo, non nuovo ad episodi simili, non ha saputo giustificare la sua “uscita” ed è stato arrestato.

A questo punto, però, il giovane che era rimasto sino a quel momento calmo e tranquillo ha iniziato a minacciare gli operatori di polizia che hanno chiesto rinforzi per contenere i tentativi di fuga..

Il giovane è così finito negli uffici della Questura, oltre che per il reato di evasione, anche per resistenza a pubblico ufficiale e per minacce gravi.