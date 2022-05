Una perturbazione di origine nord-atlantica entra nell’area mediterranea ma sprofonderà verso le Baleari interessando, quindi, solo marginalmente la Liguria.

L’aumento delle nuvole sarà accompagnato da isolati piovaschi.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 25 maggio 2022

Al mattino nuvolosità più compatta sul settore centrale, dove non si esclude qualche isolato rovescio, così come sulle Alpi Liguri.

Sulle due riviere invece maggiore alternanza di nuvole e schiarite.

Al pomeriggio qualche piovasco ancora possibile nell’interno dell’Imperiese, mentre su gran parte della regione cielo sereno o poco nuvoloso.

Venti al mattino moderati da sud-est a levante, tesi da nord-est a ovest di Capo Mele; nel corso del pomeriggio ventilazione in generale calo.

Mare mosso ma con moto ondoso in graduale attenuazione.

Temperature stazionarie

Costa: min +17/20°C, max +22/26°C

Interno: min +9/15°C, max +19/24°C

Giovedì 26 maggio 2022

Condizioni di cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, qualche addensamento più consistente sull’appennino, ma senza fenomeni di rilievo.

Venti settentrionali moderati, occasionali rinforzi al mattino

Mare poco mosso

Temperature stazionarie

Tendenza per venerdì 27 maggio 2022

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Al mattino ventilazione sostenuta da Nord