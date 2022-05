Genova – Ben 170 millimetri di pioggia in 4 ore di precipitazione. E’ l’impressionante quantitativo di pioggia registrata nella zona della alta Valle Stura e nella zona del Turchino dalla rete di rilevamento di Limet Liguria durante le prime ore del mattino.

“Un evento molto circoscritto che ha prodotto una discreta piena dello Stura” – scrivono gli esperti di Limet sulla loro pagina Facebook.

“Ricordiamo che 170 mm in 4 ore sono una quantità di pioggia enorme, in grado di mandare sott’acqua qualsiasi città. La valle Stura è abituata a questi eventi e non ha quasi battuto ciglio”.