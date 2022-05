Un nuovo temporaneo aumento della pressione riporta il tempo nel complesso stabile nelle giornate di oggi e venerdì a parte qualche temporale pomeridiano nelle zone interne. Aumento dell’instabilità invece nella giornata di sabato.

Queste, ne dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 26 maggio 2022

Al mattino velature sparse o nubi alte di poco conto con il sole che potrebbe apparire come dietro un vetro smerigliato. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli nelle zone interne con possibili isolati temporali su Alpi Liguri ed Appennino orientale. Fenomeni in graduale attenuazione in serata. Lungo le coste cielo sereno o velato.

Venti deboli da nord al mattino, di brezza nel pomeriggio ed in intensificazione da nord in serata specie sul settore centro-occidentale della costa.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature minime stazionarie, massime in aumento specie lungo le coste.

Costa: min +17/20°C, max +24/28°C

Interno: min +9/15°C, max +21/25°C

Venerdì 27 maggio 2022

Cielo sereno o velato da velature o nubi alte con il sole che potrebbe apparire come dietro un vetro smerigliato. Nubi cumuliformi in Appennino nel pomeriggio, ma con basso rischio di temporali.

Venti moderati settentrionali al mattino, in rotazione a sud nel pomeriggio.

Mare poco mosso

Temperature stazionarie

Tendenza per sabato 28 maggio 2022

Tempo instabile con rischio di temporali nel pomeriggio e soprattutto in serata.