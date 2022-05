Ancora una giornata caratterizzata da condizioni generali di bel tempo sulla Liguria ma da sabato alta pressione in indebolimento con correnti fresche che interesseranno il settentrione, si prevedono possibili rovesci e temporali.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 27 maggio 2022

Al mattino tempo stabile con stratificazioni medio-alte in transito sull’intera regione.

Nel corso del pomeriggio formazione di nuvolosità cumuliforme sulle Alpi Liguri e sull’Appennino orientale, non si esclude qualche rovescio associato.

Lungo la fascia costiera cieli sereni alternati al passaggio di velature.

Venti: in mattinata deboli o moderati dai quadranti settentrionali, locali rinforzi fino a tesi tra Genova e Capo Mele. Nel pomeriggio deboli o al più moderati meridionali, nuova rotazione a nord in serata.

Mari: poco mosso.

Temperature: in aumento.

Costa: min +18/24°C, max +27/35°C

Interno: min +10/19°C, max +25/35°C

Sabato 28 maggio 2022

Al mattino soleggiato su gran parte della regione, a parte qualche nube sparsa nelle zone interne.

Nel corso del pomeriggio formazione di rovesci e temporali nell’entroterra, in estensione alla costa in serata.

Venti: moderati meridionali sugli estremi della regione, da nord sul settore centrale.

In serata moderati o tesi dai quadranti settentrionali.

Mari: poco mosso, localmente mosso al largo.

Temperature: in lieve calo le minime, stazionarie le massime.

Tendenza per domenica 29 maggio 2022

Tra la notte ed il mattino rovesci e temporali sparsi, soprattutto nelle zone interne e sul settore centrale.

Nel corso del pomeriggio graduale esaurimento dei fenomeni, ma con nuvolosità diffusa. Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali.

Mare stirato o mosso sotto-costa, mosso o molto mosso al largo.

Temperature in calo.