Il passaggio di correnti fresche, provenienti dai quadranti nord-orientali, determinano instabilità, con passaggi nuvolosi e isolati piovaschi. Temperature in netto calo con valori che torneranno ad avvicinarsi alla media del periodo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni del Centro Meteo Liguria Limet per le prossime ore:

Domenica 29 maggio 2022

Dopo i temporali della notte nella zona centro-levante, nel corso della mattinata, rapido esaurimento dei fenomeni con anche delle schiarite sulla fascia costiera; mentre della nuvolosità compatta continuerà ad interessare i versanti padani.

Dalla tarda mattinata e nel pomeriggio formazione di qualche rovescio sui rilievi di Alpi Liguri ed Appennino orientale, non si escludono locali sconfinamenti tra Imperiese e Savonese occidentale.

Asciutto altrove con alternanza tra sole ed annuvolamenti anche compatti.

Venti: fino a metà giornata moderati/forti dai quadranti settentrionali, possibili rinforzi a burrasca tra Genova e Capo Mele. Nel pomeriggio moderati o al più tesi da nord sul centro-levante, moderati da sud-ovest sull’Imperiese.

Mari: stirato o localmente mosso sotto-costa, mosso o molto mosso al largo.

Temperature: in diminuzione.

Costa: min +15/21°C, max +21/25°C

Interno: min +4/15°C, max +22/26°C

Lunedì 30 maggio 2022

Al mattino qualche piovasco interesserà il centro-levante, tempo asciutto altrove con anche qualche schiarita.

Nel corso del pomeriggio possibili rovesci sulle Alpi Liguri, nubi sparse altrove ma senza fenomeni associati.

Venti moderati da nord in mattinata, poi generale rotazione dai quadranti meridionali.

Mari: poco mosso sotto-costa, localmente mosso al largo.

Temperature: stazionarie od in lieve calo.

Tendenza per martedì 31 maggio 2022

Al mattino un po’ di nuvolosità nelle zone interne e sul settore centrale, nel pomeriggio cieli poco o al più parzialmente nuvolosi ovunque.

Venti deboli o moderati da nord in mattinata, poi generale rotazione dai quadranti meridionali.

Mare poco mosso.

Temperature in rialzo nei valori massimi.