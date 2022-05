Genova – Temperature in calo anche di 11 gradi in una sola notte, in Liguria, per il passaggio di correnti fredde che hanno portato temporali e grandinate nella notte.

Dopo due giorni di allerta caldo si torna a temperature decisamente più primaverili con un brusco calo della colonnina di mercurio ma anche chicchi di grandine grandi come noci caduti nell’entroterra (nella foto grandine caduta a Borzonasca).

Per le prossime ore gli esperti meteo prevedono un nuovo peggioramento nel pomeriggio di oggi, con ancora forte vento a raffiche, e poi un lento ritorno al bel tempo anche se le temperature dovrebbero restare decisamente più fresche e in linea con le medie stagionali.