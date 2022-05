Arma di Taggia – Resta grave ma non sarebbe in pericolo mortale il motociclista ferito ieri notte in un grave incidente avvenuto lungo la provinciale 51.

Intorno alle 23 il centauro, vent’anni, stava guidando la sua moto lungo la strada che collega Arma di Taggia con Castellaro, nell’imperiese quando, per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo finendo in una scarpata.

Un volo di diversi metri che non è passato inosservato e fortunatamente gli automobilisti di passaggio hanno subito chiamato il 118.

Sul posto sono accorsi i vigli del fuoco e l’ambulanza del 118 e i pompieri hanno recuperato il giovane dopo averlo immobilizzato su una speciale barella.

Il ferito è stato stabilizzato e poi trasferito d’urgenza in ospedale di Sanremo dove i medici hanno riscontrato una brutta frattura ad una gamba.

Il giovane è stato ricoverato per accertamenti ma non sarebbe in pericolo.

In corso i rilevamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità ma sembra che nessun altro veicolo sia stato coinvolto nell’incidente.