Il ritorno di un promontorio di altra pressione sul Mediterraneo porterà a chiudere il mese di maggio con condizioni di tempo stabile. Con il sole torneranno ad alzarsi anche temperature medie.

Queste le previsioni del centro meteo Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 31 maggio 2022

Al mattino transito di nuvolosità medio-alta da ponente a levante; ampie schiarite nel pomeriggio lato costa, seguite poi da nuovi passaggi nuvolosi.

Sulle Alpi Liguri nel corso del pomeriggio intensificazione della nuvolosità, non si escludono isolate e deboli precipitazioni.

Venti: residui refoli da nord durante la notte a ponente, tra voltrese e Capo Mele; brezze deboli in giornata ovunque.

Mari: generalmente poco mosso su tutti i bacini.

Temperature: in aumento.

Costa: min 18/21°C, max 23/26°C

Interno: min 14/18°C, max 20/24°C

Mercoledì 1 giugno 2022

Addensamento costieri mattutini su genovesato, aperture nel corso della giornata; stabile e soleggiato il pomeriggio.

Venti: libeccio moderato al largo, in esaurimento; brezze costiere dominanti.

Mari: localmente mosso al largo; poco mosso sotto-costa

Temperature: in ulteriore rialzo, specie nell’interno.

Tendenza per giovedì 2 giugno 2022

Giornata pienamente estiva, stabile ed assolata.

Brezze leggere o del tutto assenti.

Temperature in aumento