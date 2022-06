Un decesso e 876 nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria. Li registra il bollettino sanitario diffuso quotidianamente dalla Regione Liguria e che fotografa l’andamento dell’emergenza sanitaria ancora in atto.

Una donna di 71 anni è deceduta per il covid all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Si abbassano le difese (le mascherine” e aumentano i contagi. Una tendenza nazionale che certifica l’aumento della circolazione del virus e il fatto che sia tutt’altro che sconfitto o “in ritirata”.

Solo nell’area metropolitana di Genova si registrano 465 nuovi contagi e gli 876 totali sono stati scoperti con 4.900 test eseguiti su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone (1 tampone positivo ogni 5,5).

Torna a salire anche il numero delle persone ricoverate negli ospedali (154) mentre resta stabile il numero di quelle gravi e gravissime ricoverate nei reparti di terapia intensiva (5).

Questo il dettaglio dei nuovi contagi, suddiviso per provincia:

Imperia ASL 1 – 91

Savona ASL 2 – 98

Genova ASL 3 – 465

Chiavari e Tigullio ASL 4 – 72

La Spezia ASL 5 – 149

Non riconducibili alla domiciliazione in Liguria 1