Ancora alta pressione sul Mediterraneo che si estende sul nord Italia e ancora condizioni di bel tempo stabile su gran parte della Liguria.

Resta invece la leggera instabilità pomeridiana, sui rilievi e nell’entroterra, con formazione di nuvole ma senza pioggia.

Ecco, nel dettaglio, le previsioni del centro meteo Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 17 giugno 2022

Al mattino velature in transito, in un contesto comunque stabile e prevalentemente soleggiato.

Nel corso del pomeriggio formazione di qualche nube cumuliforme sui rilievi delle zone interne, non si escludono locali piovaschi associati. Altrove cieli sereni o al più disturbati da velature.

Venti fino alle prime ore della mattinata deboli o moderati da nord, poi generale rotazione a sud/sud-ovest lungo la fascia costiera.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature in aumento

Costa: min 18/23°C, max 26/31°C

Interno: min 11/19°C, max 26/33°C

Sabato 18 giugno 2022

Giornata prevalentemente stabile e soleggiata, qualche nube in più solo nel pomeriggio sui rilievi delle zone interne.

Venti fino alle prime ore della mattinata deboli da nord, poi generale rotazione a sud lungo la costa.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature in aumento, specie nei valori massimi.

Tendenza per domenica 19 giugno 2022

Condizioni generali di bel tempo; nel pomeriggio formazione di qualche rovescio sulle Alpi Liguri, solo qualche nube cumuliforme sulle restanti zone interne.

Ventilazione debole o al più moderata meridionale.

Mare quasi calmo o poco mosso

Temperature stazionarie od in lieve calo.