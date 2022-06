Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo tenderà a rinforzarsi ancora nei prossii giorni garantendo condizioni di tempo stabile sulla Liguria con tendenza all’aumento del caldo. Sino a lunedì tempo buono a parte qualche nube locale.

Queste le previsioni del centro meteo Limet Liguria per le prossime ore

Sabato 18 giugno 2022

Bel tempo soleggiato su tutta la regione. Qualche velatura possibile al mattino ed un po’ di nuvolosità a ridosso dei rilievi nel pomeriggio, senza fenomeni; cielo sereno in serata.

Venti: Deboli variabili o in regime di brezza.

Mari: Quasi calmo o poco mosso.

Temperature: Stazionari

Costa: min 18/22°C, max 26/32°C

Interno: min 11/19°C, max 26/33°C

Domenica 19 giugno 2022

Soleggiato quasi ovunque. Un po’ di nubi pomeridiane sui rilievi con qualche sporadico rovescio tra Trebbia e Aveto, in attenuazione in serata quando il cielo tornerà sereno da levante a ponente.

Venti: Deboli in prevalenza dai quadranti meridionali.

Mari: Quasi calmo o poco mosso.

Temperature: Pressoché stazionarie.

Tendenza per lunedì 20 giugno 2022

Ancora condizioni afose sulla nostra regione.

Qualche velatura in transito in un contesto di cielo sereno.

Ventilazione in rinforzo da sud

Temperature in lieve calo sotto costa.