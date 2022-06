Ancora condizioni di alta pressione sul Nord Italia e ancora bel tempo stabile sulla Liguria con qualche instabilità temporanea pomeridiana sulle alture. Un panorama caldo secco che, purtroppo, gratifica chi va al mare ma che aumenta la siccità che interessa anche la Liguria e che, secondo gli esperti meteo, non vedrà soluzioni nel breve periodo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 19 giugno 2022

Condizioni di caldo afoso su tutta la regione.

Giornata soleggiata ovunque. Passaggio di locali velature in mattinata, mentre nel pomeriggio si svilupperanno locali addensamenti innocui sulle Alpi Liguri.

Venti: Deboli variabili o in regime di brezza.

Mari: Quasi calmo o poco mosso.

Temperature: in lieve calo nelle massime costiere ma in lieve aumento nelle massime delle zone interne

Costa: min 18/22°C, max 26/30°C

Interno: min 11/19°C, max 26/35°C

Lunedì 20 giugno 2022

Bel tempo ovunque con locali velature di passaggio.

Venti: Deboli in prevalenza dai quadranti meridionali. Locali rinforzi su versanti padani dal pomeriggio.

Mari: Quasi calmo o poco mosso.

Temperature: In lieve calo nelle massime costiere. Condizioni afose sulla nostra regione.

Tendenza per martedì 21 giugno 2022

Ancora condizioni afose sulla nostra regione.

Ancra bel tempo con locali velature in transito.

Ventilazione dai quadranti meridionali, debole lungo le coste, a tratti moderata sui versanti padani nel pomeriggio.

Temperature stazionarie.