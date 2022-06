Il passaggio di deboli correnti umide di origine meridionale porterà ad un aumento temporaneo delle nuvole che culminerà nella giornata di mercoledì con possibili isolati piovaschi.

Queste, nel dettaglio, le previsioni del centro meteo Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 21 giugno 2022

Al mattino qualche addensamento nuvoloso più consistente sul settore centrale, per il resto cielo sereno o al più velato.

Nel corso del pomeriggio avremo un transito di nubi medio-alte su tutta la regione, con possibili piovaschi sulle Alpi Liguri.

In serata cielo velato su gran parte della regione.

Venti moderati da sud-est. Rinforzi di marino nel pomeriggio sui versanti padani.

Mare mosso

Temperature stazionarie

Costa: min 19/23°C, max 26/30°C

Interno: min 10/17°C, max 25/29°C

Mercoledì 22 giugno 2022

Nel corso della mattinata la nuvolosità andrà via via aumentando. Possibili sgocciolii o piovaschi più probabili sul settore centro-occidentale.

Venti moderati in prevalenza dai quadranti meridionali. Locali rinforzi su versanti padani.

Mare generalmente mosso.

Temperature in lieve calo

Tendenza per giovedì 23 giugno 2022

Ancora condizioni afose sulla nostra regione.

Condizioni di cielo generalmente sereno o poco nuvoloso.

Temperature stazionarie.