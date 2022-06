Ancora correnti umide di provenienza sud-occidentale determineranno un generale aumento dell’instabilità tra Francia e regione alpina e pre-alpina, ma scarsi fenomeni sul resto del nord-ovest italiano, Liguria compresa.

Queste, nel dettaglio, le previsioni del centro meteo Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 22 giugno 2022

Durante la giornata passaggio piuttosto veloce di nubi medio-alte in grado di determinare sgocciolii sparsi, al massimo brevi piovaschi. Nel corso del pomeriggio schiarite avanzeranno da ponente a levante.

Venti: Marino sostenuto sull’Appennino centrale; possibili groppi di vento al passaggio della nuvolosità , specie in mare aperto.

Mari: generalmente mosso da sud-est.

Temperature: in lieve ulteriore aumento

Costa: min 22/25°C, max 27/29°C

Interno: min 11/20°C, max 25/30°C

Giovedì 23 giugno 2022

Nuovo rapido passaggio nuvoloso al mattino potrà recare nuovi sgocciolii; a seguire schiarite.

Torna a farsi elevato il senso di disagio per afa

Venti: inizialmente deboli variabile o a regime di brezze; temporanei rinforzi mattutini come da avviso al passaggio della nuvolosità.

Mari: generalmente mosso.

Temperature: in lieve calo nell’interno e sui rilievi appenninici.

Tendenza per: venerdì 24 giugno 2022

Velature in transito sul centro-levante (altocumuli)

Giornata assolata ma ventilata, rinforzi di libeccio forte previsti in serata.

Meno caldo nelle zone interne.