Correnti d’aria di origine atlantica in arrivo sul nord Italia porteranno un aumento di nuvole ma anche piogge e temporali, ma la Liguria sarà interessata solo marginalmente dai fenomeni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni del centro meteo Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 24 giugno 2022

Al mattino e nelle prime ore del pomeriggio molte nubi sul centro-levante con deboli piovaschi associati, specie nelle zone interne.

A ponente tempo asciutto e prevalentemente soleggiato con solo qualche locale addensamento.

A metà/tardo pomeriggio formazione di fenomeni sparsi sull’Appennino orientale, mentre dei rovesci in discesa da nord-ovest potranno interessare marginalmente le restanti zone interne; nubi sparse e tempo nel complesso asciutto lungo la costa.

In serata nuvolosità diffusa associata a deboli piovaschi sul centro-levante, asciutto e con ampie aperture altrove.

Venti da moderati a tesi da sud/sud-ovest, rinforzi fino a forti nel pomeriggio.

Mare da mosso a molto mosso.

Temperature pressoché stazionarie.

Costa: min 20/24°C, max 25/27°C

Interno: min 11/20°C, max 20/27°C

Sabato 25 giugno 2022

Nella notte e fino alle prime ore del pomeriggio molte nubi a levante con deboli piovaschi associati, tempo asciutto altrove con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

Nel corso del pomeriggio tempo asciutto con qualche nube sparsa, a tratti compatta sul settore centro-orientale e sulle Alpi Liguri.

Venti ancora sostenuti dai quadranti meridionali.

Mare mosso fino a metà pomeriggio, poi moto ondoso in calo a partire da ponente.

Temperature in lieve calo.

Tendenza per domenica 26 giugno 2022

Giornata stabile e soleggiata su gran parte della regione, fatta eccezione per qualche nota instabile pomeridiana sulle Alpi Liguri.

Temperature minime in lieve calo, massime in aumento.