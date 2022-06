Recco ritrova la festa patronale e questa sera, dopo due anni di stop forzato per la pandemia, tornano la processione, il falò e i fuochi d’artificio per festeggiare San Giovanni Battista

Nella cittadina della riviera ligure si festeggia San Giovanni Battista – contitolare della parrocchia insieme a San Giovanni Bono – con la celebrazione del rito religioso, il ritorno della processione solenne, l’accensione del tradizionale falò e lo spettacolo pirotecnico.

“Il 24 giugno è una data molto sentita a Recco, scandita da un grande senso religioso e di affetto nei confronti di San Giovanni Battista Un particolare ringraziamento va a quanti si stanno impegnando per la riuscita dell’evento religioso e per le manifestazioni in programma. Mi auguro che i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista rappresentino un momento di concordia per tutta la comunità” dice il sindaco Carlo Gandolfo.

L’accensione del falò nell’alveo del torrente e lo spettacolo pirotecnico sul molo di levante sono a cura dei due comitati per l’organizzazione dei festeggiamenti. Nella piazza antistante la Chiesa saranno presenti le bancarelle della fiera.

Intanto, per permettere i tradizionali riti, domani è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di circolazione in alcuni tratti di via Trieste, via Roma, via Milano e piazza San Giovanni Bono.