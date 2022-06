Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo torna ad estendersi verso il Nord Italia e anche sulla Liguria torneranno condizioni di stabilità e bel tempo con un ulteriore aumento delle temperature.

Martedì è atteso un nuovo peggioramento con possibili temporali.

Queste, nel dettaglio, le previsioni del centro meteo Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 26 giugno 2022

In mattinata bel tempo ovunque, da segnalare solamente delle velature nelle zone interne

Nel corso del pomeriggio transito di stratificazioni medio-alte sull’intera regione, ma sempre in un contesto soleggiato. Qualche addensamento più consistente potrà interessare le Alpi Liguri, comunque senza fenomeni associati.

Venti: al mattino moderati/tesi con locali rinforzi fino a forti da nord-est a ponente, deboli o al più moderati sul resto della regione. Nel pomeriggio ancora moderati settentrionali sull’Imperiese e Savonese occidentale, a regime di brezza altrove. In serata si ripresenteranno le condizioni della mattinata.

Mari: mosso, o localmente molto mosso, sul bacino occidentale ed al largo; prevalentemente poco mosso altrove.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento.

Costa: min 18/24°C, max 25/31°C

Interno: min 10/19°C, max 22/33°C

Lunedì 27 giugno 2022

Giornata di bel tempo sull’intera regione con solo delle innocue velature in transito, anche se non si esclude qualche addensamento pomeridiano sulle Alpi Liguri.

Venti: moderati o tesi dai quadranti settentrionali a ponente, deboli o al più moderati di direzione variabile altrove.

Mari: prevalentemente poco mosso, localmente mosso a ponente.

Temperature: in ulteriore aumento.

Tendenza per martedì 28 giugno 2022

L’arrivo di aria più fresca in quota determina una giornata variabile ed a tratti instabile, non si escludono locali temporali.

Temperature in calo.