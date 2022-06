Il campo di alta pressione torna a rafforzarsi sul Mediterraneo e torna a proteggere il Nord Italia e a ridare condizioni di stabilità meteo alla Liguria.

Previsti nuovi addensamenti nuvolosi, specie nell’entroterra, con possibili piovaschi isolati ma in un contesto di tempo che migliora e si stabilizza al bello.

Queste, nel dettaglio, le previsioni del centro meteo Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 29 giugno 2022

Nelle prime ore del mattino cielo sereno o poco nuvoloso sul centro-ponente, qualche nuvola in più sarà presente sul levante. Nel corso della mattinata atteso un graduale aumento della nuvolosità anche sul settore centrale ma senza fenomeni. Nel pomeriggio e in serata il cielo sarà parzialmente nuvoloso su gran parte della regione, maggiori schiarite su Imperiese.

Venti al primo mattino da nord sostenuto su Genovese e Savonese, in graduale calo. Altrove ventilazione più debole. Nel pomeriggio venti deboli dai quadranti meridionali, marino teso su Appennino centro-occidentale.

Mare generalmente mosso.

Temperature in calo

Costa: min 18/23°C, max 25/28°C

Interno: min 9/16°C, max 21/24°C

Giovedì 30 giugno 2022

Condizioni di cielo generalmente sereno o poco nuvoloso

Venti deboli da sud

Mare poco mosso

Temperature in generale aumento

Tendenza per venerdì 1 luglio 2022

Nuvolosità in aumento sul ponente, dove non si esclude qualche piovasco, più probabile nell’entroterra. Maggiori schiarite altrove.