Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo protegge la Liguria garantendo bel tempo stabile e un ulteriore aumento delle temperature. Previste un po’ di nubi basse tra giovedì e venerdì ma senza precipitazioni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 30 giugno 2022

Al mattino nubi sparse di tipo medio-basso saranno presenti lungo la fascia costiera specie del settore centrale; più sole sul resto della regione. Nel pomeriggio condizioni di bel tempo ovunque a parte un po’ di nubi qua e la ed una tendenza a velature sul ponente in serata.

Venti: Da deboli a moderati in prevalenza meridionali.

Mari: Generalmente mosso.

Temperature: In lieve aument

Costa: min 20/23°C, max 26/29°C

Interno: min 10/16°C, max 22/26°C

Venerdì 1 luglio 2022

Nubi basse non serrate e velature al mattino. Cielo quasi sereno nel pomeriggio.

Venti: Moderati dai quadranti meridionali.

Mari: Da mosso a poco mosso.

Temperature: Stazionarie.

Tendenza per sabato 2 luglio 2022

Condizioni di cielo sereno e soleggiato. Tempo stabile ovunque

Temperature in aumento.